Pentathlon, Giorgio e Roberto Micheli avanzano alle semifinali della tappa di Sofia della World Cup

Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata della tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Oggi erano in programma le qualificazioni maschili e la pattuglia di casa nostra ha portato due atleti alle semifinali. Grande festa in casa Micheli con Giorgio e Roberto che hanno staccato il pass per il prossimo turno in terra bulgara.

Nel Gruppo A il nostro Giorgio Micheli (Fiamme Oro) ha concluso al secondo posto con 1149 punti, a una sola lunghezza dall’ucraino Pavlo Tymoshenko, mentre è stato eliminato Daniele Colasanti (Fiamme Oro) che non è andato oltre la 19a posizione con 1104 punti.

Passando al Gruppo B, miglior prestazione per l’ucraino Oleksandr Tovkai con 1158 punti, mentre nel Gruppo C ha svettato lo svizzero Alexandre Dallenbach con 1157 punti, mentre il nostro Roberto Micheli (Fiamme Oro) ha concluso a quota 1150. Eliminato, invece, Federico Alessandro (Aeronautica Militare) che ha chiuso 13° con 1139.

Cosa prevede ora il programma del fine settimana di Sofia? Domani, venerdì 10 maggio andrà in scena la semifinale femminile con la nostra Alice Rinaudo che oggi ha totalizzato 220 punti nel ranking round di scherma, quindi il ranking round di scherma maschile. Sabato 11 maggio toccherà alla semifinale maschile (scherma bonus round, nuoto, laser run), quindi domenica 12 maggio sarà il grande giorno delle finali maschili e femminili. Il programma si concluderà lunedì 13 maggio con la staffetta mista.