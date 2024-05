Pallanuoto, la finale scudetto sarà tra Pro Recco e RN Savona

Dopo tredici anni torna il derby ligure come finale scudetto per la Serie A1 di pallanuoto maschile: la Pro Recco, che conquista per la diciottesima volta consecutiva l’ultimo atto per andare a prendersi il titolo, sfiderà infatti la Rari Nantes Savona. Il 22 maggio ci sarà gara-1, poi il 25 gara-2 ed eventualmente il 29 gara-3.

I recchelini non hanno avuto nessun patema a battere in gara-2 l’Ortigia in trasferta per 18-11 sfruttando i soliti Zalanki e Condemi scatenati, mentre c’è stato poco da fare per Tempesti e compagni.

Il match più atteso era quello tra AN Brescia e Savona, con i padroni di casa che andavano a caccia di gara-3: la banda di Bovo, vincitrice della Coppa Italia, nonostante un match durissimo e fatto soprattutto di tanta difesa, non è riuscita a frenare la corsa dei liguri trascinati da Pietro Figlioli (poker per l’ex capitano della Nazionale).

CC ORTIGIA 1928-PRO RECCO 11-18

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 1, L. Cupido 1, A. Bitadze, A. Carnesecchi 1, A. Condemi, Y. Inaba 4, F. Ferrero 3, C. Napolitano, G. Calabresi, S. Nesti. All. S. piccardo

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 4, G. Cannella, A. Younger 2, A. Fondelli, N. Presciutti 1, G. Echenique 2, F. Condemi 3, K. Kakaris 1, M. Iocchi Gratta 1, B. Hallock 1, T. Negri, G. Rossi 1. All. S. sukno

Arbitri: Ercoli e Navarra

Note

Parziali: 1-4 3-3 3-5 4-6 Usciti per limiti di falli Iocchi Gratta (P) nel terzo tempo; Younger (P), Cassia (O) e Rossi (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 8/15 + 2 rigori e Pro Recco 7/11 + 2 rigori. Di Fulvio (P) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo.

AN BRESCIA-RN SAVONA 4-6

AN BRESCIA: P. Tesanovic, M. Del Basso, V. Dolce, F. Faraglia 1, D. Lazic, T. Gianazza, V. Renzuto Iodice, S. Guerrato, J. Alesiani 2, A. Balzarini, M. Irving 1, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev, P. Figlioli 4, M. Vavic, V. Rizzo 1, T. Cora, L. Bruni, E. Campopiano, M. Guidi, B. Durdic, B. Erdelyi, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini

Arbitri: Calabro’ e D’antoni

Note

Parziali: 0-1 0-0 0-2 4-3 Espulsi Renzuto Iodice (B) e Bruni (S) per proteste nel secondo tempo. Usciti per limite di falli Durdic (S), Guidi (S), Vavic (S), Dolce (B) e Figlioli (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 3/16 + 2 rigori e RN Savona 2/12 + un rigore. Nicosia (S) para un rigore a Dolce a 7’20” del secondo tempo. Spettatori: 400 circa.