Pagelle F1, i voti del GP di Imola: Norris spaventa Verstappen, Leclerc salva il podio

LE PAGELLE DEL GP DI IMOLA 2024

Max Verstappen 10: l’ha vinta da autentico fuoriclasse qual è. Furbescamente prendendosi la pole position con la scia di Hulkenberg, costruendosi un margine sufficiente di distacco nel primo stint in gara e riuscendo a mantenere i nervi saldi negli ultimi giri, quando le sue prestazioni stavano calando, mentre Norris stava arrivando a un ritmo decisamente più alto. Non ha più una macchina dominante, forse neanche la più veloce, ma riesce a leggere in maniera esemplare a gestire perfettamente ogni momento del fine settimana.

Lando Norris 9: ci ha preso gusto Lando. Dopo la prima vittoria della carriera a Miami, la seconda è sfumata per soli sette decimi. L’ha persa per la qualifica e soprattutto per il primo stint di oggi: fosse riuscito ad avere una prima parte di gara più positiva, avrebbe potuto far fruttare il gran finale di gara, regalandosi la seconda vittoria di fila. Resta il fatto comunque che, con un paio di giri in più, probabilmente sarebbe salito sul primo gradino del podio.

Charles Leclerc 7: condivisibile quando dice che è stato colui che ha avuto il passo più costante di tutti. Buon primo stint, buon secondo stint, manca l’acuto. Evitabile l’errore alla Gresini, quando va lungo e compromette le possibilità di andare a prendere Norris. Una gara comunque regolare e positiva.

Oscar Piastri 8: a momenti il più veloce in pista. La McLaren funziona e lui sfrutta la macchina, prendendosi la quarta posizione ai danni di Sainz che gli partiva davanti. Non fosse stato penalizzato di tre penalizzazioni sulla griglia per impeding, avrebbe lottato per la vittoria.

Carlos Sainz 5,5: non perfetto nella gestione delle gomme, fa surriscaldare troppo i pneumatici e la sua gara non è certamente esaltante. Paga un po’ di traffico e un passo gara non all’altezza di quello del compagno di squadra.

Sergio Perez 4: il suo compagno di squadra vince gestendo alla grande la gara, lui esce in Q2, parte undicesimo e non va oltre a un’opaca ottava posizione, non passando neanche le Mercedes che lo precedono. Anonimo e non pervenuto.

Mercedes 6: in progresso rispetto a un inizio di stagione horror. Hamilton e Russell si piazzano in sesta e settima posizione, facendo una gara abbastanza costante, senza nessun guizzo e lontana rispetto alle prime tre forze del campionato. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma è un inizio.