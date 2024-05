Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, ottava tappa: Pogacar vince a Prati di Tivo, Tiberi attacca in salita!

Tadej Pogacar ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024. Lo sloveno ha pedalato con grande scioltezza sulla salita finale che conduceva a Prati di Tivo, non ha attaccato ma ha dimostrato una brillantezza superiore agli avversari e nel finale ha sprintato per conquistare il terzo successo parziale in questa edizione della Corsa Rosa. Dopo i sigilli a Oropa e nella cronometro di Foligno, l’alfiere della UAE Emirates ha primeggiato anche in Umbria e ha rafforzato la maglia rosa.

Antonio Tiberi ha fatto sognare il pubblico italiano, piazzando un paio di allunghi negli ultimi 1500 metri e scaldando il cuore degli amanti del pedale tricolore. Il portacolori della Bahrain Victorious ha concluso al quarto posto alle spalle di Daniel Martinez e Ben O’Connor ed è risalito fino alla sesta piazza della classifica generale. L’azzurro ha preceduto Geraint Thomas ed Einer Rubio, settimo il giovane belga Cian Uijtdebroeks.

ORDINE D’ARRIVO OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 180 80 10″ 4:02:16

2 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 130 50 6″ ,,

3 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 95 35 4″ ,,

4 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 80 25 0:02

5 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 60 18 ,,

6 RUBIO Einer Movistar Team 45 15 ,,

7 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 40 12 ,,

8 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 35 10 0:11

9 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 30 8 0:13

10 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 6 0:21

11 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 20 5 ,,

12 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 15 4 1″ ,,

13 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 10 3 ,,

14 HIRT Jan Soudal Quick-Step 5 2 ,,

15 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 2 1 1:05

16 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 2:21

17 ZANA Filippo Team Jayco AlUla ,,

18 GESCHKE Simon Cofidis ,,

19 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team ,,

20 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 3″ ,,

21 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 2″ ,,

22 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 3″ 3:33

23 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 3:39

24 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 4:03

25 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek ,,

26 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 4:47

27 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 2″ 6:16

28 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 6:31

29 WOOD Harrison Cofidis 7:17

30 CHAMPION Thomas Cofidis ,,

31 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

32 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

33 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL ,,

34 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 7:50

35 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 7:57

36 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 9:29

37 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 9:38

38 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious ,,

39 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team ,,

40 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 11:08

41 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 12:35

42 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

43 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team ,,

44 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team ,,

45 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 1″ ,,

46 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

47 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL ,,

48 QUINTANA Nairo Movistar Team ,,

49 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

50 SWIFT Ben INEOS Grenadiers ,,

51 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck ,,

52 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 14:06

53 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck ,,

54 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 14:15

55 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 14:23

56 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty ,,

57 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck ,,

58 BAIS Mattia Team Polti Kometa ,,

59 SWIFT Connor INEOS Grenadiers ,,

60 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team ,,

61 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step ,,

62 OLDANI Stefano Cofidis ,,

63 FRIGO Marco Israel – Premier Tech ,,

64 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL ,,

65 CLARKE Simon Israel – Premier Tech ,,

66 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech ,,

67 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe ,,

68 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost ,,

69 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

70 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious ,,

71 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 15:29

72 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 15:45

73 SERRY Pieter Soudal Quick-Step 16:28

74 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 17:06

75 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis ,,

76 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates ,,

77 BARTA Will Movistar Team ,,

78 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious ,,

79 TORRES Albert Movistar Team ,,

80 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 17:22

81 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 17:45

82 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 18:03

83 NOVAK Domen UAE Team Emirates 18:06

84 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 20:17

85 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 21:05

86 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 22:05

87 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 24:45

88 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels ,,

89 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 26:13

90 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck ,,

91 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck ,,

92 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

93 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

94 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ ,,

95 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike ,,

96 STUYVEN Jasper Lidl – Trek ,,

97 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty ,,

98 SMITH Dion Intermarché – Wanty ,,

99 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 26:56

100 ASKEY Lewis Groupama – FDJ ,,

101 DAVY Clément Groupama – FDJ 29:58

102 BARTHE Cyril Groupama – FDJ ,,

103 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team ,,

104 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team ,,

105 KANTER Max Astana Qazaqstan Team ,,

106 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious ,,

107 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team ,,

108 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis ,,

109 BARRÉ Louis Arkéa – B&B Hotels ,,

110 BAIS Davide Team Polti Kometa ,,

111 FABBRO Matteo Team Polti Kometa ,,

112 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 30:13

113 THOMAS Benjamin Cofidis 31:02

114 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 31:14

115 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike ,,

116 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hotels ,,

117 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech ,,

118 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe ,,

119 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 31:22

120 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 32:35

121 KOCH Jonas BORA – hansgrohe ,,

122 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

123 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty 34:09

124 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hotels ,,

125 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 37:12

126 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates ,,

127 DEKKER David Arkéa – B&B Hotels 39:06

128 HOOLE Daan Lidl – Trek ,,

129 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost ,,

130 MIHKELS Madis Intermarché – Wanty ,,

131 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels ,,

132 MILESI Lorenzo Movistar Team ,,

133 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck ,,

134 MERLIER Tim Soudal Quick-Step ,,

135 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step ,,

136 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa ,,

137 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step ,,

138 WALSCHEID Max Team Jayco AlUla ,,

139 EWAN Caleb Team Jayco AlUla ,,

140 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team ,,

141 MILAN Jonathan Lidl – Trek ,,

142 CIMOLAI Davide Movistar Team ,,

143 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa ,,

144 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

145 VERNON Ethan Israel – Premier Tech ,,

146 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost ,,

147 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,

148 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike ,,

149 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ ,,

150 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla ,,

151 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team ,,

152 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL ,,

153 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious ,,

154 LE GAC Olivier Groupama – FDJ ,,

155 PALENI Enzo Groupama – FDJ ,,

156 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL ,,

157 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis ,,

158 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step ,,

159 JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL ,,

160 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa ,,

161 THEUNS Edward Lidl – Trek ,,

162 GAVIRIA Fernando Movistar Team 39:13

163 CONSONNI Simone Lidl – Trek ,,

164 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,