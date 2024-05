Nuoto, tanta Italia nel Mare Nostrum Swim Tour: Ceccon, Pilato e Martinenghi presenti!

Non sarà il Trofeo Settecolli a Roma, dal 21 al 23 giugno, ad attirare l’attenzione degli appassionati di nuoto prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 in casa Italia. Ci si riferisce al Mare Nostrum Swim Tour, giunto alla trentesima edizione.

Il circuito internazionale avrà come prima tappa quella di Canet en Roussillon in programma il 25 e il 26 maggio. A seguire Barcellona il 29 e 30 maggio e nei primi due giorni di giugno nel Principato di Monaco.

Una selezione azzurra sarà presente nell’appuntamento catalano, che di fatto rappresenta un primo test in vista di quel che sarà. Al via, tra gli altri, ci saranno Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che vorranno confrontarsi in un contesto qualificato anche per comprendere il proprio stato di forma, in una stagione in cui tanti atleti stanno mettendo in mostra prestazioni eccellenti.

CONVOCATI DELL’ITALIA

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene), Erika Gaetani (Carabinieri/In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse); Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre), Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse), Thomas Ceccon(Fiamme Oro/Leosport), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Matteo Restivo (RN Florentia), Gianmarco Sansone (Esseci Nuoto), Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino). Nello staff il direttore tecnico Cesare Butini e i tecnici Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Matteo Giunta, Paolo Palchetti, Antonio Satta e Alberto Burlina.