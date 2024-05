Nuoto di fondo, l’Italia dei caimani alla prova a Golfo Aranci: Paltrinieri e Acerenza guidano il gruppo azzurro

L’appuntamento è fissato per domani, seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nello splendido scenario di Golfo Aranci, per il secondo anno consecutivo, il massimo circuito delle acque libere sarà protagonista. Nell’evento organizzato dall’Aquatic Team Freedom di Porto Torres con il supporto della FIN, le gare si svilupperanno nel percorso studiato di fronte alla suggestiva cornice del porticciolo della località citata. Il programma prevede la disputa delle 10 km domani: alle 9.15 quella maschile e alle 11.45 quella femminile. Sabato ci sarà la staffetta 4×1500 a partire dalle 9.30.

La squadra italiana sarà numerosa perché c’è voglia di competere e di comprendere lo stato di forma. Al maschile, i principali alfieri saranno Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, quest’ultimo reduce dalla vittoria in Coppa Len a Piombino. Greg, assente nella gara menzionata, sfrutterà questa manifestazione nel percorso che vorrà portarlo al top della forma alle Olimpiadi di Parigi.

Sul versante femminile le osservate speciali saranno Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon, che vorranno dare segnali importanti in ottica Cinque Cerchi, visto quanto è accaduto ad Arianna Bridi, costretta a rinunciare ai Giochi per mancata idoneità fisica.

Sono previsti in gara 114 atleti di 24 nazioni (61 uomini e 53 donne) e iscritte sei squadre di staffetta. I Paesi presenti sono Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Repubblica Ceca, Ecuador, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Israele, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Norvegia, Perù, Portogallo, Svizzera, Svezia, Stati Uniti e Venezuela. Questo la dice lunga sulla valenza di questa prova, in relazione al confronto in acqua che si prospetta.