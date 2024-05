Nuoto, Benedetta Pilato fa suoi i 50 rana a Barcellona. Tanti podi azzurri nella tappa spagnola del Mare Nostrum

Calato il sipario sulla 45ma edizione del Trofeo Città di Barcellona, tenutosi presso il Club Natació Sant Andreu di Barcellona, seconda tappa del circuito Mare Nostrum Swim Tour 2024. In una fase molto particolare della preparazione, in vista delle Olimpiadi di Parigi, alcuni riscontri vanno valutati con attenzione.

Benedetta Pilato ha concesso il bis e dopo la vittoria di ieri nei 100 rana è arriva anche quella nei 50. Dopo aver siglato nelle batterie il crono di 29.89, la pugliese si è imposta nella finale in 30.06. Gioventù tra le fila nostrane piuttosto effervescente. È il caso della toscana Emma Giannelli, seconda negli 800 sl in 8:41.70, preceduta dalla portoghese Soares Martins in 8:40.71.

Piazza d’onore anche per Michele Lamberti nei 50 dorso in 25.25, in cui è stato lo spagnolo Juan Sarevia Pelaez (25.09) a fare la voce grossa. Terzo gradino del podio per Nicolò Martinenghi nei 100 rana: Tete ha toccato la piastrain 59.95, nella gara vinta dal giapponese Yu Hanaguruma (59.89). Ottava piazza per Ludovico Viberti (1:00.87).

Terzo posto per Lorenzo Glessi nei 200 misti (2:02.73) e secondo per Marco De Tullio nei 400 sl (3:47.73) nella prova in cui il coreano Woomin Kim (3:44.81) si è messo particolarmente in luce. Nei 100 stile libero la vittoria è andato al rumeno David Popovici in 48.49, mentre quarto Thomas Ceccon in 48.84 e sesto Alessandro Miressi in 49.04.