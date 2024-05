Novak Djokovic chiarisce sulla sua presenza a Ginevra: “Ho bisogno di giocare partite prima del Roland Garros”

Novak Djokovic sarà in campo quest’oggi nell’ATP250 di Ginevra, affrontando per la prima volta in carriera il torneo rossocrociato. Il rendimento nella stagione sulla terra rossa non è stato all’altezza delle aspettative per il n.1 del mondo e per questo ha deciso di cimentarsi in Svizzera per trovare la condizione in vista del Roland Garros.

Non prima delle ore 18.00 Djokovic affronterà nel secondo turno il tedesco Yannick Hanfmann, che ha battuto nel primo round lo scozzese Andy Murray e ha impedito che si concretizzasse l’affascinante incrocio tra i due “vecchi leoni” del circuito. Sarà interessante capire come reagirà Nole, dopo la brutta sconfitta a Roma contro il cileno Alejandro Tabilo, sperando di festeggiare con una vittoria il suo 37° compleanno.

“Il motivo per cui ho deciso di giocare qui è perché, in questo momento, non c’è allenamento migliore per me che disputare partite. Ho bisogno di match ed è il modo in cui voglio prepararmi per Parigi”, ha confessato il nativo di Belgrado, che come miglior risultato sul rosso quest’anno ha raggiunto la semifinale del Masters1000 di Montecarlo, venendo sconfitto dal norvegese Casper Ruud.

“La mia testa sta bene, mi alleno correttamente da una settimana. Vedremo come andranno le cose in partita. Ho dedicato molto tempo alla preparazione fisica per costruire un po’ più di resistenza e forza ed essere pronto a fronteggiare le partite al meglio dei cinque set del Roland Garros, sulla superficie più impegnativa del circuito. L’obiettivo è fare più di un incontro qui a Ginevra e poi vedremo cosa succederà nello Slam”, ha concluso l’attuale numero 1 del mondo.