NBA, New York supera Indiana e va 2-0 nelle semifinali della Eastern Conference

I New York Knicks fanno un altro passo verso le finali di Conference. Nell’unica partita di playoff NBA disputata questa notte, la squadra della Grande Mela è riuscita ad avere la meglio sugli Indiana Pacers anche in gara-2 al Madison Square Garden con il punteggio di 130-121, mantenendo così il fattore campo e andando 2-0 nella serie.

Match a due facce, che sembrava essere condizionato in negativo per New York dal colpo ricevuto da Jalen Brunson, che lo mette fuori causa nel secondo parziale ed i Pacers ne approfittano, supportati dal solito Tyrese Haliburton (34 e 9 assist alla sirena finale) toccando all’intervallo anche il +10 sul 63-73.

New York, retta perlopiù da OG Anunoby, ritrova poi il suo leader nel terzo quarto e piano piano chiude la forbice, ma i guai continuano con l’infortunio al tendine del ginocchio dell’ex Toronto dopo una prova da leader da 28 punti e 4 rimbalzi con 10/19 al tiro. Ma i Knicks si ricompattano nel finale trovano i canestri decisivi di Brunson e Donte DiVincenzo.

Il miglior realizzatore per New York alla fine è il solito Brunson con 29 punti a cui aggiunge 5 assist, anche DiVincenzo ne firma 28 con 6/12 da tre punti, raggiungendo Anunoby. Nella rotazione sette uomini di Thibodeau ci sono poi i 14 punti con 12 rimbalzi di Isaiah Hartenstein ed i 19+14 di Josh Hart, che non è uscito dal campo per nemmeno un secondo. Per i Pacers 6 uomini in doppia cifra, oltre Haliburton 20 punti dalla panchina per Obi Toppin e doppia doppia da 10 e 12 assist per TJ McConnell.