Musetti-Monfils, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, giovedì 30 maggio, Lorenzo Musetti sarà nuovamente protagonista nel Roland Garros 2024. Il carrarino, testa di serie n.30, affronterà l’idola di casa, Gael Monfils, nella sessione serale dello Slam di Parigi (non prima delle 20.15) sul campo Philippe Chatrier.

Dopo essersi imposto nel primo turno contro il colombiano Daniel Elahi Galan, il toscano è atteso a questo confronto temibile. È vero che il livello di Monfils non è paragonabile di qualche anno fa, ma è noto come e quanto il fatto di giocare in casa possa dare al transalpino delle energie supplementari. Per questo, Musetti, dovrà fare ricorso al proprio miglior tennis.

C’è un solo precedente tra i due che fa testo decisamente poco. Il riferimento è al torneo di Vienna del 2021, sull’hard indoor, con l’affermazione in due set del francese. In questo caso, si giocherà sulla terra rossa e in condizioni molto diverse e lente, per la tanta pioggia caduta su Parigi in questi giorni.

Segui il Roland Garros su DAZN a soli 9,99 € al mese

Il match tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils si giocherà non prima delle 20.15 di domani sul campo Philippe Chatrier. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

MUSETTI-MONFILS ROLAND GARROS 2024

Giovedì 30 maggio

Court Philippe-CHATRIER – Inizio ore 12.00

Moyuka UCHIJIMA (JPN) vs Aryna SABALENKA (—) [2]

A seguire

Elina SVITOLINA (UKR) [15] vs Diane PARRY (FRA)

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

Non prima delle 20.15

Gael MONFILS (FRA) vs Lorenzo MUSETTI (ITA) [30]

PROGRAMMA MUSETTI-MONFILS ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport