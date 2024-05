MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 1° giugno, il weekend del Mugello entrerà nel vivo con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Italia 2024, valevole come settimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande attesa per un nuovo capitolo della sfida ormai delineata per il titolo iridato tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Martinator si presenta sulla splendida pista toscana da leader del campionato con un margine di 39 punti su Pecco e 41 sul fenomeno di Cervera, reduce da quattro rimonte consecutive eccezionali tra Le Mans e Montmelò (considerando anche le Sprint Race). L’obiettivo dell’otto volte iridato è quello di sistemare la qualifica, in modo da partire davanti e giocarsi ad armi pari la vittoria con i suoi rivali più temibili.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2024

Sabato 1° giugno

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

