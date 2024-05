Moto3, GP Francia 2024: Alonso per il riscatto dopo la caduta di Jerez, Veijer punta al bis per proseguire la rimonta

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del weekend del Gran Premio di Francia 2024, valevole come quinto atto stagionale del Motomondiale. Si gareggia sul circuito Bugatti di Le Mans, per un round che si preannuncia particolarmente interessante nell’ottica della corsa al titolo iridato in Moto3 dopo il risultato a sorpresa di Jerez.

Occhi puntati in primis su David Alonso, dominatore del fine settimana andaluso fino alla caduta del primo giro che lo ha tenuto fuori dalla lotta per la vittoria costringendolo ad accontentarsi di un deludente 11° posto. Il giovane talento colombiano del Team Aspar sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza in questo avvio di campionato e sarà dunque il favorito principale anche sul tracciato transalpino.

Una superiorità che non si riflette però nella classifica del Mondiale, comandata dopo quattro tappe dallo spagnolo Daniel Holgado. Il portacolori della Red Bull GasGas Tech3 ha fatto il massimo nelle prime tre gare (un primo e due secondi posti alle spalle di Alonso) incappando però a Jerez de la Frontera in un mezzo passo falso e non andando oltre la settima posizione a 10″ dal gruppetto di testa.

Holgado dovrà quindi dare delle risposte già a Le Mans, per mettersi alle spalle le difficoltà del GP di casa e tornare a battagliare per il podio. Il 19enne iberico avrà come primo obiettivo quello di conservare la leadership della generale, ma non sarà semplice difendere i suoi 6 punti di vantaggio nei confronti di un minaccioso Alonso. Più staccati ma pienamente in corsa per il titolo e per la vittoria di tappa l’olandese Collin Veijer (-28 dalla vetta dopo la splendida vittoria di Jerez), il valenciano Ivan Ortolà (-35 con all’attivo due podi negli ultimi tre eventi) e lo spagnolo David Muñoz (-36 dopo la seconda piazza nella gara andalusa).