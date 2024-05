MotoGP, confermato in calendario il GP di Assen fino al 2031

La conferma dell’Università del Motociclismo. Accordo raggiunto tra gli organizzatori del Motomondiale e il TT Circuit di Assen (Paesi Bassi), che sarà presente nel calendario iridato fino al 2031, estendendo di ulteriori cinque stagioni l’accordo precedentemente sottoscritto e valido fino al 2026.

Una bella notizia per gli appassionati, note le caratteristiche del layout neerlandese, citando l’ultima chicane, scenario di tanti momenti iconici del Motorsport a due ruote nel passato e nel presente. Assen è inoltre il circuito con la presenza più antica nel calendario, ricordando l’appuntamento nel 1949, anno in cui tutto è iniziato.

Il 2025 sarà un altro anno chiave dato che nella tappa dei Paesi Bassi si celebrerà il centenario del primo TT. A quasi un secolo dal primo evento andato in scena ad Assen e a 75 anni dalla prima volta del Motomondiale sulla pista olandese, il TT Circuit continua a essere leggenda.

“Siamo molto felici di comunicare la presenza a lungo termine di Assen in calendario. Assen ha fatto parte della nostra prima stagione nel 1949 e nessun altro luogo ha sempre fatto parte del nostro calendario per tutti questi 75 anni di competizioni che celebriamo nel 2024. Un fatto unico, ma non torniamo ad Assen solo per la storia o le statistiche. Correre ad Assen, oltre al 100° anniversario legato alle prime gare andate in scena sulla pista olandese, continua a essere qualcosa di speciale e non fa altro che essere sempre più bello. È un luogo fantastico e moderno che continua a regalarci gare incredibili e momenti iconici e non c’è combinazione migliore di quella tra lo sport più appassionante del mondo in azione in uno dei suoi scenari migliori“, ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.