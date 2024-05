MotoGP, Aleix Espargarò si ritira? La decisione arriverà al Mugello

Aprilia e Aleix Espargarò si sono dati una dead-line. In occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello il pilota spagnolo comunicherà al suo team se sceglierà di ritirarsi dalla MotoGP oppure se vorrà proseguire con la Casa di Noale. Una sorta di accordo tra le due parti, perchè il costruttore italiano vuole una risposta precisa dal pilota spagnolo.

“Ho un grande affetto per Aleix per tutto quello che ha portato alla squadra” le parole dell’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, a Sky Sport. “Al Mugello prenderemo una decisione. È in grande forma e l’età che ha non è un limite ma un sintono di esperienza. Ma, ovviamente, se decidesse di fermarsi andremo sul mercato e valuteremo le alternative possibili. Un nome italiano? Sarebbe interessante”.

Dall’altro canto, invece, Aleix Espargarò ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Quando deciderò? Dopo le quattro gare storiche di Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona. ​​Io non ho fretta e Aprilia, come credo che Massimo Rivola abbia detto, sarà l’ultima a decidere. Quindi relax e mi godrò queste gare, a mio parere tra le più belle del calendario. I risultati, alla fine, sono ciò che ti dà la forza di decidere”.

Si stanno facendo tanti nomi possibili in orbita Aprilia, da Jorge Martin a Enea Bastianini, passando per Fabio Quartararo che, tuttavia, ha rinnovato con Yamaha. “La mia moto è ambita, è normale che sia così. 4 anni fa, però, nessuno l’avrebbe voluta. Non so se sarà il mio ultimo anno. Se deciderò di continuare con Aprilia continuerò. L’ho detto chiaramente perché la sensazione che ho è che non sono convinto. Sono una persona senza filtri, potevo tacere, ma ho detto quello che penso: non so se continuerò. È normale che gli altri piloti e l’Aprilia si muovano. Non aspetterò fino ad ottobre. Se non ci sarò io ci sarà un altro top rider. Penso che quello che ho fatto in Aprilia sia stato importante ma ora ho altre preoccupazioni. Il calendario è sempre più fitto e i weekend di gara sono stressanti. Non ho ancora deciso”.