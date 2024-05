MotoGP, Aleix Espargaró annuncia il suo ritiro a fine stagione: “Voglio restare più tempo con la mia famiglia”

3 vittorie, 12 podi e 5 pole-position in 326 gare disputate. È questo il bilancio di Aleix Espargaró nel Motomondiale. Quest’oggi, alla vigilia del GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha annunciato il suo ritiro agonistico al termine del campionato di questa stagione.

“Mi sento ancora bene fisicamente, ma voglio restare più tempo con mia moglie e i miei figli“, ha spiegato in una conferenza straordinaria organizzata al Montmeló Aleix. Una decisione, chiaramente, non facile in cui gli affetti dei propri cari hanno avuto un peso decisivo.

Come detto ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice, questo è un posto speciale per me, ci sono cresciuto. Sono contento di quello che ho fatto. Non avevo magari il talento di tanti altri, ma lavorando tantissimo ho fatto una carriera di cui vado orgoglioso“. Un percorso in cui il connubio con la casa di Noale è stato importante e anche gratificante: “Mi ha dato tutto, abbiamo fatto la storia. E ancora ci sono alcune gare“.

E sul futuro: “Non lo so, sono 20 anni di carriera. Lasciatemi un po’ di tempo. Ma i test rider sono sempre più importanti e io mi sento bene fisicamente…“.