F1, rischio pioggia a Montecarlo: le previsioni meteo nel Principato

Pioveva e non poco oggi a Montecarlo, sede dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Principato, Giove Pluvio ha fatto visita e potrebbe non essere una sortita solo del giovedì nel territorio monegasco. La perturbazione, infatti, potrebbe andare a incidere anche nello sviluppo del week end. Parlando di un circuito cittadino molto particolare, la variabile meteorologica dovrà essere considerata.

Per la giornata di domani le previsioni descrivono una situazione di instabilità nel pomeriggio, dopo una mattinata di schiarite. Di conseguenza, la FP2, piuttosto che la FP1 potrebbe tenersi su pista bagnata. Un fattore che obbligherà le squadre ad adattarsi in breve tempo.

Nella giornata delle qualifiche (sabato 25 maggio) si preannuncia un cielo parzialmente nuvoloso nelle prime ore della giornata, per poi portare alla pioggia in corrispondenza della FP3. Nel pomeriggio sono previsti rovesci nell’entroterra. Uno o due rovesci, eventualmente forti, potranno diffondersi sulla costa e quindi attenzione anche al time-attack che andrà a definire la griglia di partenza.

Per quanto riguarda la domenica del GP, il rischio pioggia è inferiore rispetto ai giorni precedenti, in quanto le previsioni parlando cielo parzialmente sereno e con possibilità di rovesci praticamente nulla.