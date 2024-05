F1, Sergio Perez: “Trattativa in corso per il rinnovo in Red Bull, ma non ci penso”

Sono trascorsi un paio di stagioni da quando il messicano Sergio Perez aveva fatto saltare il banco nel Principato di Monaco. La sua vittoria a Montecarlo lasciava pensare che per Max Verstappen non sarebbe stato semplice il confronto diretto con il messicano in Red Bull, ma da quel momento il rendimento di Checo è andato nettamente in discesa.

Non è un caso che spesso e volentieri Perez sia stato al centro di chiacchiere di mercato, per via del confronto con Max, nettamente dominante per velocità e continuità. La scuderia di Milton Keynes, a questo proposito, sta prendendo tempo prima di decidere se prolungare o meno il contratto del messicano. Una conferma è arrivata proprio dal diretto interessato nell’appuntamento odierno con la stampa a Monaco, sede dell’ottavo round del Mondiale 2024 di F1.

“Non si tratta di una percentuale o qualcosa del genere“, ha detto il messicano a GPblog. “Finché non firmi, non importa quanto sei vicino a farlo. Non è stato ancora fatto nulla. Comunque, in questo momento non sono concentrato sul mio contratto, ma soprattutto su questo week end qui a Montecarlo“.

“So che le trattative sono in corso. A un certo punto lo sapremo e voi sarete i primi a saperlo. Ma la cosa più importante ora è non pensare a due anni, a un anno o a tre anni. L’importante è pensare a questo fine-settimana, sabato. Questo è il mio obiettivo principale“, ha tagliato corto Perez.