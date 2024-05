Marcell Jacobs spiega la tosse e si carica: “Se avessi fatto la stessa partenza del riscaldamento…”

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.07 al Roma Sprint Festival, evento andato in scena allo Stadio dei Marmi della capitale. Il Campione Olimpico non è partito in maniera brillante, salvo poi recuperare sul lanciato dopo un bel duello con Chituru Ali (10.11). Il velocista lombardo ha migliorato di quattro centesimi lo stagionale siglato qualche settimana fa a Jacksonville e ha fatto intuire di avere margini di miglioramento, soprattutto in uscita dai blocchi.

Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “La gara è andata abbastanza bene. Penso di avere fatto un errore in partenza, mi sembra di essere partito lento rispetto a quello che so fare. Sono molto contento di avere corso in questo contesto, mi sono divertito tantissimo. La pista è ottima, non si può dire niente: ho avuto le stesse sensazioni in allenamento, sono felice di avere cominciato la stagione in Italia“.

Il Messia dell’atletica tricolore ha poi proseguito: “Se avessi fatto la partenza del riscaldamento sarebbe uscita un’altra gara, mi è mancata quella parte, ma sono contento della seconda“. Il velocista bresciano ha tossito più volta al termine della gara e si è toccato gli arti inferiori, ma ha fatto intendere che non c’è nulla di cui preoccuparsi: “Sono due giorni che mi è venuta una sorta di allergia, ci ho messo un attimo a riprendermi dopo la gara“.