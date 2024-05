Luciano Darderi entra in top40 con la semifinale a Lione! Arnaldi ormai a tiro nel ranking ATP

Luciano Darderi, usufruendo del forfait del francese Arthur Rinderknech prima di scendere in campo per i quarti, approda in semifinale all’ATP 250 di Lione. Prosegue dunque l’ascesa dell’italo-argentino nel ranking mondiale, dopo aver concluso la scorsa stagione in 128ma posizione, in attesa di affrontare a partire dalla prossima settimana il Roland Garros 2024.

L’azzurro, con i 100 punti incamerati grazie alla semifinale nel torneo transalpino, guadagna virtualmente altre otto posti in classifica e da lunedì 27 maggio farà il suo ingresso nella top40 ATP. Al momento sarebbe addirittura 39°, ma potrebbe ancora essere scavalcato dal ceco Tomas Machac (impegnato a Ginevra), mentre se dovesse raggiungere la finale metterebbe nel mirino la top35.

Perdendo l’ultimo atto Darderi balzerebbe infatti in 35ma o 36ma piazza, mentre la conquista del titolo a Lione lo proietterebbe al 33° o 34° posto (superando il n.3 d’Italia Matteo Arnaldi) con la concreta possibilità di rientrare tra le teste di serie a Wimbledon anche grazie ai punti che potrebbe accumulare sempre sulla terra rossa del Roland Garros.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 27 MAGGIO

Ranking lunedì 20 maggio: 1002, 47° posto.

Punti da scartare lunedì 27 maggio: 10 (ATP Miami 2024).

Punti da incamerare lunedì 27 maggio: al momento 100 (Lione 2024).

Ranking con il passaggio in semifinale: 1092 punti, 39° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1157 punti, 35° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1242 punti, 33° posto virtuale.