Giro d’Italia 2024, Nicola Conci: “Ho dato tutto e ci ho provato, nel finale ero senza energie”

La prima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Torino è stata bellissima ed appassionante fino all’ultimo metro. A trionfare è stato l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, che ha saputo resistere agli attacchi di Tadej Pogacar, battendo in volata il tedesco Maximillian Schachmann e proprio il campione sloveno. Tra i protagonisti, però, della prima frazione della Corsa Rosa c’è stato sicuramente Nicola Conci.

L’italiano della Alpecin – Deceuninck è riuscito ad andare via insieme ad altri corridori sull’ultimo strappo e poi ha provato anche l’azione in solitaria. Un tentativo veramente eccezionale quello di Conci, che purtroppo è stato ripreso a tre chilometri dal traguardo, complice la sparata violentissima di Pogacar e Narvaez.

Conci è stato intervistato a fine tappa dalla collega Tina Ruggeri di InBici: “Mi sentivo bene ultimamente. Sapevo di aver lavorato duro per questo obiettivo. E’ una corsa a cui tengo particolarmente. Ho provato, visto il momento, è andata via una bella azione. Alla fine sono un po’ esploso, ma oggettivamente da dietro arrivavano molto forte”.

Un’ultima battuta ancora sul finale della corsa: “Ho dato tutto, in cima ero davvero al limite. Non sono riuscito a rimanere con quelli davanti, ma comunque non avrei potuto fare una bella volata perché non avevo davvero energie”.