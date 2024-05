Leonardo Fabbri prosegue la scalata: “Più che i 23 metri, l’obiettivo era un altro…”

Continua il momento eccezionale di Leonardo Fabbri. Il toscano ha sfiorato il suo record italiano al Meeting di Asti, avvicinando ancora la linea dei 23 metri. Una straordinaria bordata quella dell’argento iridato in carica, che ha scagliato il peso a 22.91 metri in occasione del quarto tentativo, fermandosi ad appena quattro centimetri dal suo record italiano siglato otto giorni fa a Savona.

Una prestazione di altissimo livello quella di Fabbri, che è riuscito a superare i ventidue metri per altre due volte nella serie: 22.18 al primo tentativo (mai successo in carriera) e 22.09 al quinto. Sicuramente il primo lancio è stato molto importante, con l’azzurro che continua a mantenere una grandissima costanza.

Per Fabbri sono ben ben dodici i lanci sopra i ventidue metri nelle quattro uscite stagionali all’aperto. Cinque di questi lanci sono poi andati sopra i 22 metri e mezzo, compreso l’incredibile record italiano di Savona.

Queste le prime parole del pesista azzurro, che non aveva nei 23 metri l’obiettivo della giornata: “Pensavo fosse sopra i ventitré, l’ho sentito bene a sto giro. La cosa che mi interessava di più oggi erano i 22 metri al primo lancio di gara e ci sono riuscito per la prima volta in carriera, quindi sono contento”