La classifica ATP di Passaro, dove può arrivare e prossimo avversario a Roma

Francesco Passaro ha incominciato gli Internazionali d’Italia da numero 240 del ranking ATP con 248 punti all’attivo. Il tennista italiano era infatti scivolato indietro nella classifica mondiale dopo aver raggiunto il 108mo posto a febbraio 2023, pagando a caro prezzo un paio di infortuni alla caviglia che gli hanno impedito di rendere al meglio nella scorsa annata agonistica. Il perugino sta cercando di risalire la china e sulla terra rossa del Masters 1000 di Roma sembra avere ritrovato un certo smalto.

I successi nelle qualificazioni sullo statunitense Aleksandar Kovacevic e sul croato Duje Ajdukovic gli hanno permesso di accedere al tabellone principale nella Capitale, poi al primo turno ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech in rimonta e riuscendo ad annullare tre match-point (due sul 5-3 e 40-15 del secondo parziale, uno nel tie-break della terza frazione). Ora il 23enne se la dovrà vedere con l’olandese Tallon Griekspoor, numero 23 del seeding.

Grazie al successo odierno Francesco Passaro si è issato virtualmente al 194mo posto del ranking ATP con 298 punti all’attico, risalendo così di ben 46 posizioni. In caso di affermazione contro Griekspoor volerebbe a quota 318 punti e sarebbe 184mo.

Se dovesse superare anche il turno successivo andrebbe a quota 368 e a quel punto sarebbe virtualmente 361mo. Servirebbero gli ottavi per andare a 468. Servirebbero i quarti per andare a 468 ed essere potenzialmente 35mo, mentre per entrare in top-100 per la prima volta in carriera dovrebbe accedere alle semifinali (668 punti e virtualmente 86mo).