Elisa Balsamo operata con successo: definiti i tempi di recupero, sarà alle Olimpiadi

Lo spavento è stato tanto, le immagini della caduta paurose. Alla Vuelta Burgos in volata Elisa Balsamo nella prima tappa è finita a terra volando contro le transenne ad altissima velocità ed ha fatto fatica a rialzarsi. Il bollettino medico è stato per fortuna migliore del previsto: per la lombarda la frattura del naso, una commozione cerebrale e la frattura di un dito della mano.

L’ex campionessa del mondo è stata operata ieri a Milano e l’intervento chirurgico è riuscito con successo. Le ossa nasali erano gravemente rotte ma il professor Federico Biglioli è riuscito a sistemare il tutto con i tamponi. Anche la lesione alla mano di Elisa è stata fissata saldamente con placca e viti, con l’operazione eseguita dal dottor Loris Pegoli.

Oggi Balsamo è stata dimessa dalla Casa di Cura La Madonnina di Milano ed è potuta tornare a casa. Previsto venerdì un primo controllo seguito da un secondo martedì per rimuovere i tamponi dal naso e verificare la ferita chirurgica sulla mano. Inoltre, verrà montato un rinforzo in carbonio personalizzato.

Se tutto dovesse andare per il meglio tra 7-10 giorni la fortissima velocista tricolore potrà tornare ad allenarsi sui rulli, per poi programmare al meglio gli allenamenti verso l’appuntamento dell’anno: le Olimpiadi di Parigi.