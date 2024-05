Jannik Sinner si allena a Montecarlo: segnali positivi per il Roland Garros 2024

Lavoro e sorrisi a Montecarlo. C’è uno splendido sole sul Principato e la giornata è ideale per allenarsi sul campo. Jannik Sinner, tornato ad allenarsi a pieno regima ieri, sta dando seguito alla propria preparazione in vista del Roland Garros, il cui inizio è previsto il 26 maggio (tabellone principale). Le sensazioni sono positive e il post sui profili social di Jannik è confortante.

Una bella foto di squadra che ritrae il team al completo, con Darren Cahill in primo piano, poi Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara. “Lavoriamo“, questo ha scritto l’altoatesino, facendo capire come la preparazione vada avanti e non vi siano segnali negativi dati dalla sua anca. Manca all’appello solo il fisioterapista, Giacomo Naldi, che però ha fatto compagnia al tennista nostrano nella settimana di terapie al J Medical di Torino.

Ricordiamo che il n.2 del mondo è stato costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia per questa criticità. Trascorsi sette giorni al centro medico della Juventus, sembra che il peggio sia alle spalle, ma la presenza allo Slam francese è ancora da confermare. Sicuramente, saranno importanti proprio queste giornate sulla terra rossa monegasca, per fugare tutti i dubbi.

Una decisione che coinvolgerà il giocatore, lo staff e i medici, ma di sicuro il 22enne pusterese sta facendo di tutto per rispondere all’appello per Parigi, il cui sorteggio del tabellone principale ci sarà giovedì 23 maggio alle 14.00.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER