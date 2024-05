Jacobs in gara a Ostrava! A che ora vederlo, programma, tv, streaming

Marcell Jacobs sarà la grande stella del Meeting di Ostrava, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) che andrà in scena martedì 28 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà la sua terza gara stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville e 10.07 a Roma.

Marcell Jacobs scenderà in pista sui 100 metri alle ore 18.10 e proverà a migliorare il riscontro di Roma e ad avvicinare i dieci secondi netti: si preannuncia una bella sfida con il canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri). Sarà il penultimo test prima degli Europei, visto che lo rivedremo anche giovedì 30 maggio a Oslo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara dei 100 metri con Marcell Jacobs a Ostrava (Repubblica Ceca). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA JACOBS A OSTRAVA?

Martedì 28 maggio

18.10 Marcell Jacobs sui 100 metri

COME VEDERE JACOBS A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CALENDARIO MEETING OSTRAVA

Martedì 28 maggio

18.00 Salto in alto maschile

18.05 Getto del peso maschile (con Leonardo Fabbri)

18.10 100 metri maschile (con Marcell Jacobs)

18.20 1500 metri femminile

18.30 400 metri femminile

18.40 400 metri maschile

18.52 100 ostacoli

19.05 Tiro del giavellotto maschile

19.10 100 metri femminile

19.20 800 metri maschile

19.30 200 metri maschile

19.45 1500 metri maschile (con Pietro Arese)