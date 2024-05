Ivan Ljubicic sul forfait di Sinner a Roma: “Giusto giochi solo quando è in grado di vincere”

Ha fatto particolarmente scalpore la decisione da parte di Jannik Sinner di saltare gli Internazionali BNL d’Italia: l’azzurro ha deciso di preservarsi in vista dei prossimi appuntamenti e in particolare del Roland Garros per il problema all’anca accusato durante il torneo di Madrid.

Ha parlato l’opinionista Sky, collaboratore per la federazione francese ed ex numero 3 del mondo Ivan Ljubicic a proposito di questa situazione a Sky Sport 24: “Jannik non viene a Roma per far presenza oppure solo per una partita, stesso ragionamento per Alcaraz. Questi campioni giocano questi tornei se pensano di poterlo vincere, poi ovviamente siamo a ridosso del Roland Garros, Wimbledon è dietro l’angolo, le Olimpiadi subito dopo, quindi in questo periodo secondo me i giocatori sono molto attenti e più sensibili del solito a eventuali problemi, abbiamo visto infatti molti ritiri a Madrid”.

Secondo il croato è anche l’evoluzione del gioco a spingere verso la precauzione: “Il tennis diventa sempre più fisico, i giocatori si muovono sempre meglio e colpiscono sempre più forte, quindi il corpo a un certo punto dice basta o non segue più quello che vuoi. Quello che sente Jannik oggi mi sembra di capire che non sia una cosa grave, ma sta guardando anche un po’ avanti e quindi è importante preservarsi. Il cambio di superficie dal cemento alla terra è normale che possa dare un po’ di fastidio e comportare qualche problema alle anche, alla spalla o al gomito perché le palle sono più pesanti e c’è più umidità. Un giocatore come Jannik o Carlos vuole stare al 100% per giocare il torneo“.