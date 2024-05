Inizia il cammino dell’Italbasket femminile 3×3 verso Parigi 2024! Oggi giovedì 16 maggio, infatti, le azzurre scenderanno in campo a Debrecen (Ungheria) alle ore 21:00 contro Israele dopo aver affrontato alle 19:45 l’Olanda nel Preolimpico che qualifica alla kermesse parigina.

Le nostre portacolori sono state inserite nel girone D che include Israele, Olanda e l’Ungheria padrona di casa che sfideranno sabato 18 maggio alle 20:45 nell’ultimo match della prima fase. Le ragazze del CT Andrea Capobianco cercheranno di centrare la seconda qualificazione consecutiva ai Giochi Olimpici, dopo aver preso parte a quelli disputati nel 2021 a Tokyo (Giappone).

Riepiloghiamo brevemente la formula: ci sono quattro gironi da quattro squadre (quello dell’Italia femminile è composto da Olanda, Israele e Ungheria), con le prime due che vanno ai quarti di finale. Il girone dell’Italia s’incrocia con quello di Canada, Lituania, Repubblica Ceca e Cile. Domenica 19 maggio ci saranno poi due semifinali, con le vincitrici che staccheranno il pass per i Giochi Olimpici. Le perdenti si incroceranno in una sorta di spareggio per l’ultimo posto disponibile.

Inizio del match in programma alle 21:10 nell’arena allestita a Debrecen (Ungheria). Non è prevista diretta TV, mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube FIBA 3×3. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta Live testuale con aggiornamenti costanti di questa partita per non farvi perdere davvero nulla!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE OGGI

Giovedì 16 maggio

Ore 21:10 Italia-Israele

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE OGGI: DOVE SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta streaming: YouTube 3×3 FIBA

Diretta Live testuale: OA Sport