Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (17 maggio): ordine di gioco, orari semifinali, tv, streaming

Nella giornata delle semifinali maschili, l’attesa del pubblico italiano, però, è soprattutto per il torneo di doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, vanno a caccia della finale agli Internazionali d’Italia 2024. La coppia azzurra se la dovrà vedere con il duo americano composto da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Una sfida equilibrata, ma con le due italiane che hanno la grande occasione di raggiungere l’ultimo atto nella Capitale.

Come detto sarà anche la giornata delle semifinali del tabellone maschile. Il Cile sogna in grande, visto che sono presenti ancora Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry, che sfideranno rispettivamente Alexander Zverev, probabilmente il grande favorito per la vittoria finale, e Tommy Paul.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne). Non mancherà la diretta scritta su OA Sport del doppio femminile di Errani e Paolini

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

Campo centrale – Dalle 14:00

1. [8] Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (USA/USA) vs Sara Errani/Jasmine Paolini (ITA/ITA)

2. [29] Alejandro Tabilo (CHI) vs [3] Alexander Zverev (GER) (non prima ore: 15:30)

3. Xinyu Wang/Saisai Zheng (CHN/CHN) vs [3] Coco Gauff/Erin Routliffe (USA/AUS) (non prima ore: 19:00)

4. [21] Nicolas Jarry (CHI) vs [14] Tommy Paul (USA) (non prima ore: 20:30)

