Internazionali d’Italia 2024: definite le wild card dalle prequalificazioni per donne e uomini

Sono state definite anche le ultime wild card in materia di tornei maschile e femminile agli Internazionali d’Italia 2024. Al Foro Italico di Roma, in particolare, con le prequalificazioni sono stati definiti due inviti per le qualificazioni maschili, due per il tabellone principale femminile e tre per il tabellone cadetto sempre femminile.

Ieri, in particolare, tra le donne era già stato deciso tramite un sorteggio tra le perdenti dei quarti delle prequalificazioni che Eleonora Alvisi avrebbe avuto tale invito, dopo che a Matilde Paoletti un infortunio ha precluso la possibilità di giocare il main draw.

Oggi, invece, tra le donne si sono conquistate il posto tra le 96 del Foro Italico Federica Di Sarra e Vittoria Paganetti. Non potrebbero essere più diverse le due storie: carriera con picco tre anni fa per la laziale, arrivata anche a un match dal qualificarsi agli US Open, emergente la diciasettenne barese. Per le due, vittorie, rispettivamente su Anastasia Abbagnato ed Eleonora Ricci, che avranno invece la wild card per le qualificazioni. 6-4 6-3 e 6-4 6-4 i punteggi dei due incontri appena citati.

In campo maschile, invece, risultati per metà a sorpresa, perché Andrea Picchione riesce a battere, pur con problemi di crampi nel finale del suo match, Raul Brancaccio per 6-2-6-7(3) 6-3. Giovanni Oradini riesce invece a mantenere i favori del pronostico contro Luca Giacomini con il punteggio di 2-6 6-3 6-4.