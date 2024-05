Dove può arrivare Musetti nel ranking ATP se vince il Challenger di Cagliari. Olimpiadi ormai vicine

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del Challenger 175 di Cagliari: finora l’azzurro ha incamerato 90 punti, che andranno a sommarsi ai 10 avuti per la partecipazione a Madrid, mentre il tennista italiano perderà sia i 25 ottenuti a Marsiglia che i 25 ottenuti ad Hong Kong, che diventeranno, così, il 20° ed il 21° torneo, rispettivamente, della sua classifica. Musetti al momento è virtualmente 29° nel ranking ATP a quota 1405 punti ed in caso di vittoria finale a Cagliari risalirebbe fino al 28° posto con 1490.

Per quanto concerne la corsa verso Parigi 2024, tra gli uomini al momento risulterebbero ammessi ai Giochi Jannik Sinner, primo in graduatoria, Lorenzo Musetti, 32°, ma numero 31 dei qualificati per la presenza di 5 statunitensi tra i primi 25, Matteo Arnaldi, 42°, ma numero 40 per la presenza di 6 statunitensi tra i primi 39, e Luciano Darderi, 46° in graduatoria, ma 44° degli atleti che verrebbero selezionati attraverso il ranking per lo stesso motivo di Arnaldi.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 6 MAGGIO

Ranking lunedì 22 aprile: 1355, 29° posto.

Punti da scartare lunedì 6 maggio: 25+25 (ATP Marsiglia 2024, 20° torneo+ATP Hong Kong 2024, 21° torneo).

Punti da incamerare lunedì 6 maggio: 10+90 al momento (ATP Madrid 2024+Challenger Cagliari 2024).

Ranking con il passaggio in finale: 1405 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1490 punti, 28° posto virtuale.

QUALIFICATI PARIGI 2024 VIRTUALI AL 4 MAGGIO

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Luciano Darderi