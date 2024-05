Il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros: tutti i precedenti

Jannik Sinner, pur evidenziando una forma ancora lontana dal 100% dopo quasi un mese di stop per il problema all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia a Roma, ha cominciato positivamente il suo cammino al Roland Garros 2024 sconfiggendo in tre set l’americano Christopher Eubanks per 6-3 6-3 6-4 e approdando così al secondo turno.

Tra due giorni il nativo di San Candido classe 2002 tornerà in campo per un match completamente diverso dal punto di vista tattico, contro il veterano francese Richard Gasquet. Il beniamino locale, ammesso al tabellone principale del Major sulla terra parigina con una wild card, ha stupito positivamente al debutto battendo in tre set il croato Borna Coric.

Due i precedenti nel circuito maggiore tra l’azzurro ed il 37enne ex semifinalista a Wimbledon e New York, entrambi disputati nel 2023, con un bilancio di 2-0 in favore del nostro portacolori. Il numero 2 al mondo ha avuto la meglio per 6-3 7-6 sul cemento di Indian Wells e in tre set per 6-3 5-7 6-2 sull’erba di Halle. Mercoledì 29 maggio sarà dunque una prima volta assoluta sul rosso.