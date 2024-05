Il futuro nebuloso di Carlos Sainz: “Auguro il meglio ad Audi a prescindere dalla mia decisione”

Un futuro nebuloso per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, attualmente in Ferrari, lascerà al termine del campionato 2024 di F1 la Rossa. La scuderia di Maranello ha deciso di privarsi dell’iberico, per garantire un sedile al britannico Lewis Hamilton al fianco del monegasco Charles Leclerc. Per questo, Sainz si sta mettendo in mostra anche per trovare una soluzione.

Stando a quanto riportato dalla testata tedesca F1 Insider, sul tavolo per Carlos sarebbero rimaste solo le offerte da Mercedes e da Audi, dal momento che la Red Bull sarebbe intenzionata a proseguire con l’accoppiata di piloti formata da Max Verstappen e Sergio Perez.

La Casa di Ingolstadt potrebbe godere dei favori di Sainz, visto come e quanto la sua famiglia sia legata al celebre marchio dei Quattro Anelli. Si pensi ai risultati di Carlos Sainz Sr. nella Dakar. Vero è che quest’ultimo si cimenterà nella prossima edizione della Maratona del deserto con la Ford, ma resta intatto il link tra i Sainz e l’Audi, considerando la serietà dei loro progetti.

Il marchio entrerà a tutti gli effetti nel Circus nel 2026, passando dalla fase di transizione dello Stake F1 Team nel 2025. Vi è già stato l’annuncio del tedesco Nico Hulkenberg per il prossimo anno. Ci sarà anche l’attuale ferrarista? Nelle dichiarazioni riportate dalla testata citata, Sainz ha dichiarato: “Se seguite i progetti Volkswagen, ogni volta che sono stati coinvolti nel Motorsport – non importa se con Porsche, con Audi o con qualsiasi altro brand – sono riusciti a vincere, e penso che questo sia un asset molto importante e qualcosa di molto importante da considerare“, ha dichiarato Carlos.

Tuttavia, c’è una precisazione: “Nella mia decisione, e ovviamente in ogni cosa, sono coinvolti molti più fattori. Spero davvero che Audi in futuro possa lottare per le vittorie, perché significherebbe avere una macchina in più che lotta per vincere e auguro loro il meglio senza nemmeno aver deciso se questa sia una possibilità per me o meno“.