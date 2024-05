F1, Frederic Vasseur in vista di Imola: “Lottare per il successo ogni gara vale più che pensare al titolo”

La Ferrari si prepara per l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola la scuderia di Maranello si gioca molto, se non tutto, della propria stagione. Il corposo pacchetto di aggiornamenti che sarà portato in pista sulla SF-24 dovrà andare nella giusta direzione. Altrimenti il campionato sarà terribilmente in salita per Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Gli sviluppi portati sulla SF-24 saranno numeri e importanti. Una vera e propria versione 2.0 della Rossa. Un pacchetto di aggiornamenti studiati nel minimo dettaglio e che saranno portati in pista in un weekend senza Sprint Race per avere maggiori chance di girare in pista e analizzare i dati. Non solo, negli scorsi giorni Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno anche compiuto un filming day a Fiorano per studiare ancor più nel dettaglio le novità. In poche parole, la scuderia con il Cavallino Rampante ha voluto fare le cose per bene. L’importanza del momento è elevatissima.

Nell’imminenza del via del weekend sul circuito del Santerno il team principal Frederic Vasseur fa il punto della situazione in casa Ferrari: “È difficile dire in anticipo se i miglioramenti funzioneranno questo fine settimana. La verità è che la griglia è così vicina che un decimo di secondo può fare una grande differenza in termini di posizione di partenza e prestazione in gara. Qualunque piccola cosa può dare il proprio contributo. Piccolo. Ma che si fa sentire. Non è più come prima, quando un’evoluzione ti dava anche 7 o 8 decimi. Tutti stiamo inseguendo dettagli che ci facciano progredire, la cosa più importante è migliorare e restare in prima linea con questi aggiornamenti che saranno un passo che, nelle nostre idee, ci aiuteranno nella lotta con Red Bull e McLaren”. (Fonte: Repubblica).

Se la scuderia di Maranello muoverà il suo primo passo in fatto di sviluppo della propria stagione, gli avversari non staranno certo a guardare: “Io sono concentrato su di noi. Penso che sia un errore guardare agli altri. C’è molta differenza da un circuito all’altro, ma dipende anche da come utilizziamo bene la vettura e dalle risorse a nostra disposizione”.

Il numero uno del team emiliano analizza questo primo scorcio di campionato per le Rosse: “Ci sono stati solo 6 Gran Premi, ma abbiamo fatto dei progressi. L’anno scorso non eravamo a questo livello di prestazioni. Siamo cresciuti ed è importante mantenere questo trend e questo ritmo. Sarà una lunga strada da percorrere che, al momento, ci vede secondi. Possiamo rimanere al vertice oppure finire con rimpianti. Quest’anno possiamo lottare per la vittoria ogni fine settimana e questo ci dà grandi soddisfazioni. Un aspetto più prezioso che pensare se possiamo aspirare a o meno. vincere il titolo”