I pre-convocati dell’Italia per gli Europei di calcio: la lista di Spalletti, tra big, novità e assenze

Luciano Spalletti ha diramato la lista di pre-convocati in vista degli Europei 2024 di calcio, che scatteranno il prossimo 14 giugno Germania. Il CT dell’Italia ha selezionato trenta giocatori per il raduno che inizierà il 31 maggio a Coverciano. Il tecnico toscano comunicherà la lista di 26 atleti per la rassegna continentale il 6 giugno, prima della partenza per la terra tedesca si disputeranno due amichevoli (il 4 giugno contro la Turchia a Bologna, il 9 giugno contro la Bosnia Erzegovina a Empoli).

Prima chiamata in azzurro per Riccardo Calafiori (difensore del Bologna), ritorna Nicolò Fagioli (centrocampista della Juventus) a un anno e mezzo dall’unica presenza in Nazionale e dopo la sospensione. Seconda convocazione per Raoul Bellanova e Michael Folorunsho, spiccano i ritorno di Samuele Ricci (centrocampista del Torino) e Ivan Provedel (portiere della Lazio), che erano assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.

Ci sono naturalmente tutti i big del gruppo: il portiere Gigi Donnarumma; i difensori Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Giorgio Scalvini, Matteo Darmian; i centrocampisti Nicolò Barella, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini; gli attaccanti Federico Chiesa, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca. Selezionati per l’attacco anche Stephan El Shaarawy, Mattia Zaccagni, Riccardo Orsolini e Giacomo Raspadori. Assenti alcuni nomi di rilievo come Manuel Locatelli, Ciro Immobile, Giacomo Bonaventura.

PRE-CONVOCATI ITALIA EUROPEI CALCIO

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).