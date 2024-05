Hockey ghiaccio, ai Mondiali vincono Finlandia, Canada, Svizzera, Lettonia, Svezia e Slovacchia

Nella giornata odierna è andata in scena un’importantissima domenica dei Mondiali di hockey ghiaccio. L’edizione 2024 della Top Division è in corso di svolgimento in Repubblica Ceca ed il programma prevedeva ben sei incontri che, ovviamente, hanno regalato grande spettacolo e le prime indicazioni sui valori delle squadre.

GRUPPO A

FINLANDIA-GRAN BRETAGNA 8-0: tutto facile per gli scandinavi che chiudono il primo tempo sull’1-0 con la rete di Kapanen, quindi nel secondo periodo vanno a segno Puljujarvi, Innala, Riikola, ancora Kapanen e Maatta. Nel terzo periodo, infine, Lehtonen ed ancora Kapanen arrotondano fino all’8-0 finale.

DANIMARCA-CANADA 1-5: il primo tempo vede subito i nordamericani sugli scudi con le reti di Bedard e Cozens per il 2-0 iniziale. Nel secondo periodo Wejse accorcia le distanze per gli scandinavi, ma nel terzo tempo il Canada chiude i conti con le reti di Bedard, Mercer e Dubois.

AUSTRIA-SVIZZERA 5-6: match spettacolare e ricco di reti. Scatto austriaco con Unterweger e Huber, prima che accorci Josi per il 2-1 del primo tempo. Nel secondo Haudum segna il 3-1 al 21:48, quindi 3-2 di Hischler al 22:26. Di nuovo Josi per il 3-3 al 29:30 e sorpasso con Jager al 29:43. Il secondo periodo si chiude sul 4-4 con la rete di Haudum al 34:45. Nel terzo periodo di nuovo Hischler per il 5-4, quindi di nuovo 5-5 con Baumgartner al 52;17. Quando tutto sembrava portare verso l’overtime, arriva la rete del successo elvetico allo scadere con il solito Hirschler al 59:09.

GRUPPO B

SLOVACCHIA-KAZAKISTAN 6-2: gli slovacchi indirizzano subito il match dalla loro parte con le reti di Pospisil, Sukel e Fasko-Rudas nel primo tempo. A inizio secondo periodo i kazaki rialzano la testa con Asetov, ma Hudacek riporta la Slovacchia sul 4-1. Nell’ultima frazione di gioco ancora Pospisil e Cingel per il 6-1, prima che Omirbekov accorci per il 6-2 finale.

LETTONIA-FRANCIA 3-2 dopo overtime: match molto equilibrato con i transalpini che sbloccano il punteggio dopo 16:02 con Da Costa. Il pareggio dei baltici arriva solamente al 42:59 con Abols, prima del 2-1 di Bukarts. La Francia reagisce e pareggia con Bellemare al 56:51. All’overtime, però, è Daugavins a decidere il match per i lettoni al 64:59.

SVEZIA-POLONIA 5-1: tutto facile per la nazionale delle Tre Corone. Johannson sblocca il punteggio dopo soli 3:34, quindi 2-0 di Raymond al 6:17. Nel secondo periodo arriva anche il 3-0 con Karlsson al 32:31, prima cha la Polonia accorci con Lyszczarczyk al 42:18. La Svezia cambia marcia e va a vincere con le reti di Burakovsky (54:27) e Karlsson (55:25).

CLASSIFICA GRUPPO A

1 CANADA 6

2 SVIZZERA 6

3 REPUBBLICA CECA 5

4 FINLANDIA 4

5 DANIMARCA 3

6 AUSTRIA 0

7 NORVEGIA 0

8 GRAN BRETAGNA 0

CLASSIFICA GRUPPO B

1 SVEZIA 6

2 LETTONIA 4

3 USA 3

4 SLOVACCHIA 3

5 GERMANIA 3

6 KAZAKISTAN 3

7 FRANCIA 1

8 POLONIA 1