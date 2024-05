Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: la Slovacchia batte gli States! Successi anche per Svizzera, Finlandia e Svezia

La terza giornata dei Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio è ufficialmente andata in archivio, fra le piste di Praga e Ostrava, in Repubblica Ceca. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, in questa nuova tornata di incontri della fase a gironi.

Gruppo A

Si comincia dal netto successo, per 4-1, con cui la Finlandia ha battuto la Norvegia per poi passare invece all’affermazione, agli shoot out con cui la Svizzera si è imposta 2-1 sui padroni di casa cechi.

Gruppo B

A fare rumore è il 5-4 con cui la Slovacchia ha mandato al tappeto, nei supplementari, gli Stati Uniti, grazie alla zampata di Samuel Hlavaj. Larghissimo, infine, il 6-1 rifilato dalla Svezia alla Germania.

Il programma di martedì 14 maggio prevedrà in agenda altre quattro partite: Danimarca-Norvegia e Canada-Austria (Girone A) e Kazakistan-Lettonia e Polonia-Francia (Girone B).