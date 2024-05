Griglia di partenza F1, GP Monaco 2024: Leclerc in pole, la Ferrari sbanca a Montecarlo! Verstappen in terza fila

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato monegasco, dove si è girato in perfette condizioni meteo.

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Monaco, facendo esplodere di gioia il popolo della Ferrari. Il padrone di casa scatterà al palo nella gara di domani e andrà a caccia della prima vittoria in carriera di fronte al proprio pubblico. Il monegasco ha firmato un giro spettacolare e si è meritato la piazzola d’onore, davanti al sempre più tonico Oscar Piastri al volante della McLaren.

La Ferrari è apparsa in grandissimo spolvero nel Principato e sarà Carlos Sainz ad aprire la seconda fila, precedendo l’altra McLaren di Lando Norris. La Scuderia di Maranello e la casa inglese hanno messo nel sacco uno spento Max Verstappen, soltanto sesto con la Red Bull. Il Campione del Mondo ha faticato tra i muretti e partirà in sesta piazza, dietro anche alla Mercedes di George Russell.

Lewis Hamilton aprirà la quarta fila con la seconda Mercedes davanti a Yuki Tsunoda. Soltanto diciottesimo Sergio Perez con l’altra Red Bull. Di seguito la griglia di partenza del GP di Monaco 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montecarlo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2024

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (RB)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Daniel Ricciardo (RB)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Sergio Perez (Red Bull)

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2024

Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.270 6

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.154 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.248 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.272 7

5 George RUSSELL Mercedes+0.273 7

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.351 7

8 Yuki TSUNODA RB+0.588 6

9 Alexander ALBON Williams+0.678 6

10 Pierre GASLY Alpine+1.041 6

Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:10.732 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.013 3

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.024 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.093 4

5 Pierre GASLY Alpine+0.164 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.197 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.324 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.343 4

9 Yuki TSUNODA RB+0.374 4

10 Alexander ALBON Williams+0.484 4

11 Esteban OCON Alpine+0.553 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.708 4

13 Daniel RICCIARDO RB+0.750 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.831 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.993 4

Q1:

1 George RUSSELL Mercedes1:11.492 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.008 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.036 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.051 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.092 2

6 Alexander ALBON Williams+0.131 2

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.219 1

8 Pierre GASLY Alpine+0.222 2

9 Lance STROLL Aston Martin+0.236 2

10 Lando NORRIS McLaren+0.268 3

11 Daniel RICCIARDO RB+0.293 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.340 2

13 Yuki TSUNODA RB+0.360 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.384 2

15 Esteban OCON Alpine+0.395 2

16 Fernando ALONSO Aston Martin+0.527 2

17 Logan SARGEANT Williams+0.528 2

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.568 2

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.020 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.536 2