Golf: Chris Gotterup vince il Myrtle Beach Classic 2024

Contro un certo numero di pronostici, Chris Gotterup è il vincitore del Myrtle Beach Classic 2024, torneo del PGA Tour che si svolge “di fianco” al Wells Fargo Championship. Per lui -22 (66 64 65 67, 262 colpi) e bel balzo nella classifica di FedEx Cup, dov’è ora 69°.

Alle sue spalle con -16 Alistair Docherty e Davis Thompson, con il primo in grado di mettere a segno un -7 che significa 17 posizioni rimontate in una sola, molto felice giornata.

Nel gruppo dei quarti a -15, invece, oltre alla quota States di Ryan McCormick e Beau Hossler (-7 di giornata per il primo), c’è anche quella con il portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Kevin Yu, il neozelandese Ryan Fox, lo spagnolo Jorge Campillo, il sudafricano Erik van Rooyen.

Chiudono infine decimi a -14 Sam Stevens, Chesson Hadley e Patton Kizzire. Per quanto riguarda Robert MacIntyre, invece, è un 13° posto a -13 con beffa per lo scozzese, perché il +1 lo fa precipitare dalla lotta per la vittoria. Clamoroso il -10 del danese Thorbjorn Olesen, che lo usa per rimontare fino al 16° posto.