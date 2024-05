Golf: a Nacho Elvira il Soudal Open 2024. Manassero chiude 13°, bene gli italiani

Pur girando pari con il par nelle ultime e decisive 18 buche, rischiando così di farsi rimontare da tutti, è lo spagnolo Nacho Elvira che riesce a vincere il Soudal Open 2024 di Anversa, in Belgio. A 37 anni c’è per lui la seconda vittoria sul circuito continentale dopo il Cazoo Open 2021, ed è anche un risultato che lo rilancia fortemente in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui la Spagna può schierare due golfisti.

Nonostante una rimonta con eagle alla buca 17, per il danese Niklas Norgaard la rimonta finisce senza riuscire ad agganciare il playoff di spareggio per un solo colpo. Insieme a lui il francese Romain Langasque e il migliore dei padroni di casa, Thomas Pieters, che fino all’ultimo ha provato a far sperare i connazionali appassionati.

La quinta posizione, invece, è appannaggio di Joe Dean e Matthew Jordan in quota Inghilterra a -16. In particolare, per quest’ultimo ottima domenica da -6. Sesti a -15 l’altro spagnolo Sebastian Garcia, l’inglese Laurie Canter e il neozelandese Sam Jones. Chiudono la top ten a -14 gli inglesi Sam Bairstow e Paul Waring e il francese Mike Lorenzo-Vera.

Il capitolo italiani offre soprattutto buone notizie per i piazzamenti raccolti: Matteo Manassero, in particolare, continua a convincere e chiude 13° a -13. Gran recupero da 24° posto di Andrea Pavan, che termina a -10 e con -5 di giornata, lo stesso score di Guido Migliozzi, che però incappa in una domenica da +1. 41° a -8 Edoardo Molinari, mentre chiudono al 48° posto a -7 Filippo Celli e Francesco Laporta.