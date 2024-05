Giro d’Italia, perché lo sprint è saltato a Lucca: l’errore strategico del gruppo

La quinta tappa è la prima giornata buona per le fughe. Benjamin Thomas (Cofidis) si prende il successo a Lucca, arrivando avanti a Michael Valgren (EF Education-Easypost) ed Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa), con il gruppo che ha così perso l’opportunità di potersi giocare il successo allo sprint.

Il plotone può avere qualcosa da rimproverarsi, anche perché da quando è partito il tentativo da lontano, dopo il passo del Bracco, ha tenuto il quartetto dei fuggitivi con un vantaggio che è rimasto a lungo attorno al minuto. Sembrava una situazione in cui coloro che ci hanno provato erano praticamente a bagnomaria, ma invece non si è pensato al fatto che il finale, sin da dopo il Montemagno, era leggermente in discesa, rendendo più difficile la rimonta del gruppo.

Un altro fattore strategico sbagliato può arrivare proprio dalla sottovalutazione della composizione del gruppo in fuga. Nel quartetto di testa c’erano due corridori, Thomas e Valgren, che non sono i soliti uomini di fatica che tentano la giornata di gloria. Il danese è uno che ha vinto in carriera corse di un giorno importanti come l’Amstel Gold Race 2018, mentre il transalpino è uno dei migliori interpreti delle gare su pista. Il non azzannare nel finale l’inseguimento è stato letale.

E andiamo proprio sull’atteggiamento del gruppo, che non è apparso mai totalmente coeso nella rincorsa alla fuga. Il tutto dovuto probabilmente all’atteggiamento dell’Alpecin-Deceuninck di Kaden Groves sul Passo del Bracco: una salita fatta a perdifiato con l’obiettivo di scremare il gruppo e mettere in difficoltà i velocisti. E alcune squadre hanno di fatto perso uomini vitali per poter concludere l’inseguimento nel finale. Anche la Lidl-Trek si è ritrovata da sola per qualche tratto, soprattutto dopo il Montemagno, e lo stesso Jonathan Milan non ne è stato felice. “Riguardate le immagini” ha affermato alla Rai dopo la tappa. Con un pizzico di polemica, che dovrà essere risolta in vista delle prossime tappe.