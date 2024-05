Giro d’Italia, Lorenzo Fortunato: “In appoggio a Lutsenko per essere davanti e vincenti in montagna”

Lorenzo Fortunato sta partecipando al Giro d’Italia 2024 con la casacca della Astana, squadra di livello World Tour in cui è approdato quest’anno dopo tre stagioni alla Eolo-Kometa. Il 27enne bolognese, che nel 2021 vinse la frazione con arrivo sullo Zoncolan, è rimasto nel gruppo dei migliori in occasione della prima tappa andata in scena ieri tra Venaria Reale e Torino. Sta correndo in appoggio al capitano Alexey Lutsenko e sembra essere in forma.

Lorenzo Fortunato ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici: “Sto bene, sto pensando a questo Giro giorno per giorno, senza troppo stress. Lutsenko è il capitano, io sono il suo appoggio, cercheremo di essere davanti e vincenti soprattutto nelle tappe di montagna e portare a casa un buon risultato in classifica. Non ho cerchiato tappe di preciso, ma quelle di fine seconda settimana e della terza mi piacciono molto, ma già oggi può succedere di tutto“.