Giro d’Italia, Filippo Zana: “La condizione sta arrivando, eravamo lì davanti col capitano”

Filippo Zana ha incominciato bene il Giro d’Italia 2024, rimanendo insieme ai migliori nella prima insidiosa tappa conclusa a Torino. Il 25enne, che lo scorso anno vinse una frazione della Corsa Rosa e poi si impose nella classifica generale del Giro di Slovenia, cercherà gloria personale in qualche giornata particolare, ma il compito dell’alfiere del Team Jayco AlUla sarà soprattutto quello di lavorare per il capitano Eddie Dunbar.

Filippo Zana ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici alla vigilia della partenza della seconda frazione, che oggi porterà gli atleti in cima al Santuario di Oropa: “Ieri è stata una bella tappa impegnativa, eravamo lì davanti, abbiamo scortato bene il nostro capitano e io ero lì con lui. Oggi un’altra tappa impegnativa, vedremo di farci trovare pronti. La condizione sta arrivando al meglio e sono contento, speriamo che sia un ottimo Giro come l’anno scorso. Il Grappa è una salita vicina a casa, l’ho fatta in allenamento e vedremo di arrivarci pronti”.