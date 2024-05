Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Jonathan Milan maglia ciclamino, Pogacar miglior scalatore

La sesta tappa del Giro d’Italia 2024 ha regalato spettacolo sugli sterrati in Toscana. Hanno avuto ragione i fuggitivi con Pelayo Sanchez che ha battuto Julian Alaphilippe in volata. Tutto invariato in classifica generale: Tadej Pogacar conserva la maglia rosa. La maglia ciclamino della classifica a punti resta sulle spalle del nostro Jonathan Milan.

Tadej Pogacar indossa anche la maglia di miglior scalatore, ma la indossa Lilian Calmejane visto che lo sloveno deve vestire il simbolo del primato. La maglia bianca di miglior giovane è in possesso del belga Cian Uijtdebroeks. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2024: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2024 (dopo la sesta tappa)

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 20 16″ 23:20:52

2 2 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7″ 0:46

3 3 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 6″ 0:47

4 4 – UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1″ 0:55

5 5 – RUBIO Einer Movistar Team 0:56

6 6 – FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 1:07

7 7 – LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 1:11

8 8 – HIRT Jan Soudal Quick-Step 1:13

9 9 – LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1:26

10 10 – CHAVES Esteban EF Education – EasyPost ,,

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – MILAN Jonathan Lidl – Trek 134

2 3 ▲1 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 97

3 2 ▼1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 89

4 4 – KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 61

5 5 – THOMAS Benjamin Cofidis 56

6 7 ▲1 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 54

7 6 ▼1 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa 48

8 8 – VALGREN Michael EF Education – EasyPost 40

9 9 – BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 37

10 10 – CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 34

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 51

2 2 – CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 32

3 3 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 26

4 4 – PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 18

5 5 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 16

6 6 – GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 11

7 10 ▲3 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 10

8 7 ▼1 GESCHKE Simon Cofidis 9

9 8 ▼1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 9

10 9 ▼1 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 8

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 23:21:47

2 2 – BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:45

3 3 – VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 0:49

4 5 ▲1 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 1:02

5 4 ▼1 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 1:12

6 6 – STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 1:54

7 7 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 1:55

8 8 – PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 2:11

9 10 ▲1 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 3:14

10 11 ▲1 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 6:29