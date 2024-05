Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Filippo Fiorelli si porta in testa alla graduatoria a punti!

La frazione San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella), di 161 km, è stata la seconda del Giro d’Italia 2024 di ciclismo su strada: dato che si è trattato di una frazione con arrivo in salita, sono cambiati tutti i leader delle quattro principali graduatorie individuali.

Il vincitore odierno, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), oltre ad aver vestito la Maglia Rosa, si è portato anche in testa alla classifica degli scalatori, mentre il belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) è andato in testa alla graduatoria riservata ai giovani, così come l’italiano Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ha preso la testa della classifica a punti.

CLASSIFICA GENERALE 2A TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:08:29

2 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:45

3 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe s.t.

4 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 0:54

5 RUBIO Einer Movistar Team s.t.

6 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 1:05

7 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 1:09

8 HIRT Jan Soudal Quick-Step 1:11

9 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 1:24

10 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team s.t.

CLASSIFICA A PUNTI 2A TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 42

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 27

3 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 25

4 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 20

5 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 18

6 BAIS Davide Team Polti Kometa 14

7 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 13

CLASSIFICA GPM 2A TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 51

2 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 26

3 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 20

4 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 18

5 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 16

6 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 10

7 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 9

8 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 8

9 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 7

10 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 6

CLASSIFICA GIOVANI 2A TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 7:09:23