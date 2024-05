Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Spoleto-Prati di Tivo: percorso e favoriti. Pogacar vuole vincere ancora?

Neanche il tempo di rifiatare dopo la cronometro individuale di ieri che subito si torna in gara al Giro d’Italia, con un’altra frazione durissima, l’ottava da Spoleto a Prati di Tivo. Andiamo a scoprire questa tappa scoppiettante nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

152 chilometri con partenza dall’Umbria e arrivo in Abruzzo e oltre 3800 metri di dislivello. Saranno tre le salite principali del giorno, ma in ogni caso non ci sarà un metro di pianura: si parte con il GPM di seconda categoria di Forca Capistrello (16,3 km al 5,6% di pendenza media con picchi al 12% nella prima parte). Una frazione che continuerà con diversi sali e scendi, passando per il traguardo volante di Leonessa. Ci sarà un’ascesa non registrata poi al Valico di Casale Bottone (3,4 km al 4,6%) per salire poi al GPM di terza categoria di Croce Abbio (8,1 km al 4,7% e picco al 9%), poi la lunga discesa per arrivare ai piedi della salita finale di Prati di Tivo che sarà decisiva (14,6 km al 7% e punte al 12%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tadej Pogacar vorrà fare il Cannibale e provare a vincere anche questa? L’obiettivo della UAE Emirates non dovrebbe essere quello di tenere la corsa chiusa, sarà gestione per la squadra dello sloveno, ma se dovesse avere l’opportunità sul finale ovviamente sarà il più atteso. Occhio alla lotta per il podio che coinvolge Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). In casa Italia il nome più gettonato è ovviamente quello di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), ma sono nelle zone alte di classifica anche Filippo Zana (Jayco AlUla) e Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan).

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Ottava tappa – Sabato 11 maggio

Spoleto-Prati di Tivo (152 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.57-17.33

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.00 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10