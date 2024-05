Giro d’Italia 2024, tappa di oggi San Francesco al Campo-Santuario di Oropa: percorso, altimetria, orari, tv. Primo arrivo in salita

Lo scoppiettante arrivo di ieri a Torino ha aperto il Giro d’Italia 2024, si torna subito in gara con un’altra giornata che promette spettacolo: appuntamento infatti con la seconda tappa da San Francesco a Campo al Santuario di Oropa, a 25 anni dalla clamorosa impresa di Marco Pantani nel 1999. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2024 DALLE 13.05

GIRO D’ITALIA 2024, IL PERCORSO DELLA TAPPA DI OGGI

Il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa. 161 chilometri in programma. I primi 93, fino al traguardo volante di Valdengo, saranno pianeggianti. Poi si inizia a salire: due GPM di terza categoria consecutivi quelli di Oasi Zegna (5,7 chilometri al 5,1% di pendenza media) e Nelva (3,2 chilometri al 6,6% di pendenza media). Lunga discesa verso Biella e si parte verso l’ascesa conclusiva: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte massime al 13%. Duro soprattutto l’ultimo tratto: circa cinque chilometri costantemente all’8%.

ALTIMETRIA TAPPA DI OGGI

FAVORITI

Tempo di rivincita per Tadej Pogacar? Il campione sloveno della UAE Emirates è stato sorprendentemente sconfitto da Jhonatan Narvaez ieri ed oggi, su un percorso ancor più favorevole, vorrà assolutamente dettar legge e prendersi il simbolo del primato. L’ecuadoriano della Ineos Grenadiers difficilmente potrà rispondere su una salita vera, più probabile che per i britannici ci sia Geraint Thomas davanti. Scontro diretto tra gli uomini di classifica e allora ecco i vari Ben O’Connor ed Antonio Tiberi che si faranno vedere nelle prime piazze, mentre da capire se quella di Romain Bardet ieri sia stata solo una crisi passeggera.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Seconda tappa – Domenica 5 maggio

San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (150 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55