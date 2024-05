Giro d’Italia 2024, restano solo 4 occasioni a Jonathan Milan per le volate?

Restano molto probabilmente solo altre quattro occasioni a Jonathan Milan in questo Giro d’Italia 2024 per poter mettere la firma dopo la bellissima vittoria di ieri in quel di Andora. Il miglior velocista della Corsa Rosa oggi è rimasto molto deluso della sua quinta piazza (il migliore del gruppo), con il plotone che non è riuscito a raggiungere i fuggitivi.

Come si sa, negli ultimi anni, le possibilità per le ruote veloci nel primo Grande Giro stagionale sono sempre meno, con le frazioni miste che sono sempre più all’ordine del giorno. Di volate vere e proprie ne restano quattro: Francavilla al Mare, Cento, Padova e la passerella finale di Roma.

Da oggi al primo giorno di riposo non ci saranno altri sprint, con Milan e la Lidl-Trek che dovranno conservare le energie (e in questi giorni ne sono andate via tante) per ciò che sarà dalla seconda settimana in poi.

Milan con la sua condizione ha dimostrato di saper resistere anche sulle salite brevi: che non si possa provare a sfruttare anche la tappa di Napoli? Gli ultimi 30 chilometri prevedono diversi saliscendi, potrebbe essere una giornata da fuga o da uomini da classiche, ma con questo genere di forma il friulano potrebbe provare a tenere le ruote del gruppo fino all’ultimo.