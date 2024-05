Giro d’Italia 2024, Olav Kooij: “Volevo questa prima vittoria in un Grande Giro, la squadra si è impegnata”

Olav Kooij piazza la zampata che non ti aspetti e vince la nona tappa del Giro d’Italia 2024. Primo successo parziale della carriera in una grande corsa a tappe per il velocista olandese della Visma, che si è imposto in una volata di gruppo sul traguardo di Napoli battendo di un’incollatura l’azzurro Jonathan Milan ed il colombiano Juan Molano.

“La mia prima vittoria di tappa in un Grande Giro era quello che cercavo, al termine di una settimana difficile e sfortunata per la nostra squadra. Non eravamo sicuri di riuscire a prendere i corridori in fuga, ma la squadra si è impegnata. I ragazzi mi hanno messo in una posizione ideale. È stata dura, ma volevo davvero questa prima vittoria in un Grande Giro e spero che ce ne siano molte altre in futuro“, le dichiarazioni a caldo dello sprinter neerlandese dopo l’arrivo.