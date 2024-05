Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Spoleto-Prati di Tivo: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Domani il Giro d’Italia torna prepotentemente a salire. Oggi la cronometro da Foligno a Perugia porterà un po’ di margine tra coloro che combattono per la classifica, che potrà diminuire o acuirsi nella frazione da Spoleto a Prati di Tivo, la prima a cinque stelle di questa Corsa Rosa 2024.

PERCORSO

Frazione breve, ma senza un metro di pianura. SI parte in salita verso il Forca di erro, discesa e primo GPM di giornata al Forca Capistrello, di 16,3 km al 5,6% ma con pendenza massime al 12%. Si rimane sempre tra i 700 e i 1000 metri di altitudine, passando per Albaneto e il Valico di Casale Bottone, a Catipignano parte il Croce Abbio, terza categoria da 8 chilometri al 4,7% di pendenza media, una salita comunque abbastanza regolare. Lunga discesa e si arriva sulla salita finale, lunga e sempre tra il 6 e l’8%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Ottava tappa – Sabato 11 maggio

Spoleto-Prati di Tivo (152 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.57-17.33

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.00 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10