Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Acqui Terme-Andora: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Seconda occasione per i velocisti, anche se nel finale ci potrebbe essere lo spazio per qualche attacco. La quarta tappa del Giro d’Italia 2024, con partenza da Acqui Terme ed arrivo ad Andora, potrebbe aprirsi a scenari anche meno scontati dello sprint a gruppo compatto. La UAE Team Emirates potrebbe anche decidere di lasciare andare la fuga nel corso della prima parte di frazione sempre in costante ascesa, e allora bisognerà vedere cosa decideranno di fare le squadre dei velocisti. Attenzione poi al Capo Mele da affrontare subito prima della picchiata sul traguardo.

PERCORSO

Sono 190 i chilometri da percorrere in questa quarta giornata consecutiva in bicicletta per la carovana. Dopo la Grande Partenza si lascia il Piemonte per iniziare a scendere la penisola, con l’arrivo posizionato lungo la meravigliosa costa ligure. Frazione non scontata, che nella prima parte presenta una strada in costante ascesa fino a raggiungere i mille metri del Colle del Melogno. Per arrivarci si affronterà un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6%. Dallo scollinamento mancheranno 100 chilometri al traguardo, e si proseguirà con una discesa fino a Savona. Dal capoluogo di provincia si percorre tutta l’Aurelia, come alla Classicissima, con ultimo strappo il Capo Mele (1,5 km al 5.1%), ideale trampolino di lancio per chi vuole anticipare la volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quarta tappa – Martedì 7 maggio

Acqui Terme – Andora (190 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 17.00-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15